Här är nattens händelser i Skåne

En natt utan några större nyhetshändelser i Trelleborgs kommun.

I Kristianstad har en ung man avlidit efter en skottlossning.

En man i 25-årsåldern har avlidit, efter att ha skottskadats i Kristianstad under måndagskvällen. Polisen fick in flera samtal om skottlossning i ett område på Långebro vid 22.30-tiden och samtidigt fick man in uppgifter om att en skadad man förts in till sjukhus med en privatbil. Ingen misstänkt har gripits.

Polisen larmades om ett större bråk i Lund vid midnatt, där 15-20 personer ska ha varit inblandade. En man i 50-årsåldern fick föras till sjukhus efter att ha blivit knivskuren. Senare under natten anträffade polisen ytterligare en skadad man, men han ska ej behövt sjukhusvård. En anmälan om grov misshandel har upprättats, ingen misstänkt har gripits.