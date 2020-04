20 har avlidit i Skåne till följd av corona

Foto: Bengt Flemark

17 personer fler vårdas nu på sjukhus i Skåne för covid-19 än dagen innan. Nu är det 63 personer som är inlagda, varav 18 får intensivvård. Samtidigt har dödstalen ökat med en person. 20 har hittills avlidit till följd av coronaviruset.

Under torsdagen konstaterades 395 fall i Skåne. Under fredagen hade detta ökat till 406 personer. Totalt har 5 131 personer provtagits. Dessa provtagningar görs nu endast på människor som behöver läggas in på sjukhus samt misstänkt sjuka boende på äldreboenden.

Siffrorna kommer från Region Skåne, som dagligen skickar ut bulletiner om covid-19 läget i Skåne.

Där framgår också att det nu kan bli snabbare provsvar, på grund av förbättrade transporter. Nya direkttransporter har satts in mellan de skånska akutsjukhusen och laboratoriet. Bilarna kör flera gånger om dagen, alla dagar i veckan. Det innebär att personer med misstänkt smitta inte behöver vara isolerade lika länge i väntan på svar. Flera nya chaufförer har anställts för att klara de ökade transporterna.

Skåne har också fått en hälsning från kronprinsessan Victoria:

– I det mycket speciella läge som vi nu befinner oss i blir det särskilt tydligt hur avgörande era insatser är, skriver kronprinsessan.

En hälsning som tacksamt tas emot, enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom:

– Vi i Skåne tackar H.K.H kronprinsessan Victoria för det fina brevet som hyllar alla våra medarbetare som gör skillnad varje dag i sjukvården. I en mycket speciell tid med covid-19 så utförs små och stora hjältedåd varje minut, dygnet runt, av dessa hjältar, säger hon.

I Helsingborg är nu en vårdmodul färdiginredd. Där finns 12 intensivvårdsplatser, som kan utökas till 20. Genom att ambulanser kör direkt till modulen behöver patienter inte åka igenom akutens triage eller vidare genom sjukhuset.

Under fredagen, när 46 patienter var inlagda för covid-19, skrev regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson på sin facebooksida:

”Totalt hade vi i Skåne en väldigt låg beläggning på vårdplatserna tidigare idag (nu menar jag alla typer av vårdplatser). Cirka 75 procent av Skånes alla vårdplatser var belagda och då ska ni veta att det brukar ligga på runt 100 procent eller t o m ibland över det då det är överbeläggningar.

Det betyder att det tidigare idag fanns cirka 400 lediga vårdplatser vilket nog är ”rekord” under min tid som politiker i Region Skåne. Dessutom skulle vi, om situationen så kräver längre fram, kunna öppna upp cirka 150 ytterligare intensivvårdsplatser. Detta hoppas jag inte behövs men jag vill bara att ni ska veta att vi är förberedda.”

Inför påskhelgen uppmanade biträdande smittskyddsläkare Mattias Waldeck återigen alla att avstå från resor som inte är nödvändiga.

– Men det innebär inte att man måste sitta inomhus hela påskhelgen. Tvärtom – var gärna ute och njut av naturen, säger han.

Så länge man frisk och undviker nära kontakt med andra ser han inga problem med det.

Annika Kruuse, enhetschef på Regional utveckling, rekommenderar Skåneleden som ett alternativ för den som vill ge sig ut.

– Jag kan till exempel tipsa om Fulltofta naturcentrum mitt i Skåne. Därifrån kan en göra både korta och långa vandringar. En annan favorit är att utgå från Brösarp och sedan gå norrut genom magnifika bokskogar, västerut till fantastiska Brösarps backar eller österut mot havet, säger hon i ett pressmeddelande från Region Skåne.