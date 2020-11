Yttrandefriheten är inte problemet – problemet är att den är hotad

Symptomatiskt är att de grymma morden i Frankrike ledde till en debatt om yttrandefriheten, i Sverige och internationellt. Den självklara rätten att uttrycka sig satiriskt i ord och bild om religiösa och politiska auktoriteter ifrågasätts med ord som respekt och onödiga provokationer. Det letar sig in även bland ledande demokratiska världspolitiker som Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Han säger sig värna yttrandefriheten men riktar sig emot Frankrikes president Emmanuel Macrons försvar av sekularismen med ord om att man ska vara medveten om hur ord påverkar andra: “In a pluralist, diverse and respectful society like ours, we owe it to ourselves to be aware of the impact of our words, of our actions on others, particularly these communities and populations who still experience a great deal of discrimination,” sa han under en pressträff (CGTN.com 31/10).