På Ystad summit i veckan var budskapet från Sydsvenska handelskammarens vice vd, Per Tryding, därmed klart och tydligt. För tillväxten framåt är elförsörjningen helt avgörande. Pengar till anslutning finns hos Svenska kraftnät som samlat på sig enorma summor i flaskhalsavgifter, främst från konsumenter i söder.

Vindkraftens plats i elsystemet är extremt omdiskuterad och de flesta som följer med i energidebatten känner till att det inte enbart handlar om att producera så mycket el som möjligt, utan också om att systemet måste balanseras. För mycket elproduktion under perioder ställer till med bekymmer, då det inte finns någonstans för elkraften att ta vägen. Minuspriser på marknaden blir till problem för andra kraftslag som levererar oavsett väder. Vindkraftsparker kan också drabbas av bekymmer, bland annat om de under perioder inte kan uppfylla leveranser till utlovat kontraktspris, som omtalade Markbygden , Sveriges största vindkraftspark.

Kärnkraften är nedlagd och nya byggen tar lång tid och kostar mycket – det blir under alla omständigheter inga skånska kärnkraftverk till 2030. Och reservkraften, med Karlshamns oljeeldade och det snart återuppståndna gaseldade Öresundsverket i Malmö, är tänkt just som reservkraft. Det är stödtjänster som också betalas via elräkningen. Vindkraften och solkraften måste alltså kombineras med energilagring och andra system som reglerar leveransen till nätet. Sådant finns men måste ökas dramatiskt i omfattning.