John F Kennedy, 1946 en ung kandidat till kongressen, var klar i sitt radiobudskap. Citatet Kennedy sade sig hämta från Dante var möjligen inte hundraprocentigt korrekt, men sensmoralen var träffande. JFK riktade sig främst mot den tidigare vicepresidenten Henry Wallace, som såg framför sig att USA och Sovjet skulle dela upp världen mellan sig, för en fredlig existens sida vid sida: ”Under friendly peaceful competition the Russian world and the American world will gradually become more alike.” (Wallace lanserade sitt eget parti och kandiderade till presidentposten, vilken han till skillnad från JFK aldrig erövrade.)