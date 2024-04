Humaniora – som innefattar bland annat historia, filosofi, retorik, språk och estetik – har drabbats av många av problemen som Persson beskriver i allra högsta grad, och över lång tid. Utomlands, i USA och Storbritannien, är det ämnen med hög status som ger prestigefyllda jobb. I Sverige är det ständigt utskällda, anklagade för att vara just flummiga. Kanske på grund av den styvmoderliga behandlingen från politiken?

Färre ska läsa fristående kurser, konstaterar Persson, och att genom fristående kurser plocka ihop en egen examen är vanligt inom just humaniora. Just för att det är breda ämnen det rör sig om. Är lösningen verkligen att alla tvingas in i stelbenta program? Det tjänar inte bildningen eller studenternas utveckling mest, utan arbetsgivarna – som får människor utexaminerade i färdigförpackade, lättbegripliga kompetenser, redo att anställa. Ett universitet ska inte främst vara en diplomfabrik. Bildning och förkovran ger mer än ett papper.