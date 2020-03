Tid för politisk samling

Coronaepidemin och dess följder är av sådan dimension och breder ut sig över så många områden att politiken behöver ta en paus från konflikten. En bred politisk uppgörelse om ekonomin för minst de kommande två åren är nödvändig. En krisregering med Socialdemokraterna och Moderaterna bör inte uteslutas.

Denna ledarsida har varit tydlig med att betona oppositionens vikt för demokratin. Att en regering kan bytas ut är lika viktigt som att opposition och regering erkänner varandras legitimitet. Det handlar i hög grad om att själva skiftet är viktigt i sig. Ett långvarigt maktinnehav för med sig att egna intressegrupper gynnas, att det styrande partiet och dess grenar blir en etablerad byråkratiapparat med makten i sig som största intresse och att intellektuell slöhet driver på allt för många reformer i fel riktning.

Skiften vid makten mellan mittenvänster och mittenhöger fungerar också i sig som långsiktig balansering av politiken, så länge väljarna upplever att det finns tillräckligt tydliga alternativ. Därav också ledarsidans inställning att det i normalläget är både demokratiskt ohälsosamt och kontraproduktivt att bilda allt för breda överenskommelser med främsta syfte att isolera partierna på kanterna från ansvar.

Nu är situationen annorlunda. Ingen vet riktigt vart krisen tar vägen, sjukvårdsmässigt eller ekonomiskt. Redan är planerade operationer inställda och trycket på vårdpersonalen ökar för varje dag i utsatta regioner. Sjukvårdsmobiliseringen sker på flera fronter och över regions- och myndighetsgränser. De politiska skiljelinjerna är knappast synliga i det akuta läget. Förhoppningsvis är åtgärderna mot smittspridning tillräckliga för att Sverige som helhet eller någon region ska slippa en ohanterbar toppbelastning av vården.

Den andra krisen, den ekonomiska, är också pågående och i accelererande takt. Osäkerheten i sig har bidragit till nya konfliktlinjer, verkliga och inbillade. Motsättningen mellan att bekämpa en extrem sjukvårdsbelastning och att göra minsta möjliga skada för ekonomin är delvis en chimär. Ingen önskar sig en långvarig frysning av ekonomin och de åtgärder som vidtas – rätt eller fel, för små eller för stora – syftar till att samhället ska skyddas från en vårdkollaps, en som skulle sätta stora spår för lång tid framöver.

Klart är redan att gamla budgetar för staten, för kommunerna, för industriföretagen, för detaljhandeln, för egenföretagare i en mängd branscher, för hushåll som drabbas av arbetslöshet inte är värda excelarket de är skrivna på. Konkurser, uppsägningar och permitteringar har accelererat dramatiskt på kort tid, Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén förklarade tidigare i veckan att ”Antalet personer berörda av varsel ökade i rekordhög takt under tredje veckan i mars..” Förre finansminister Anders Borg varnar för 20 procents arbetslöshet till sommaren. (Di 25/3) Under finanskrisen 2008/2009, med Anders Borg vid rodret, nådde arbetslösheten som högst 8,6 procent. Den som var med under 1990-talskrisen minns hur svårt det blev då för alla delar samhället med stora åtstramningar även i offentlig sektor. Detta kan bli betydligt värre än så.

Sverige är stabilt och statsfinanserna är i ordning, krisåtgärderna och reglerna för offentliga finanser från 1990-talet som delvis har luckrats upp och ifrågasatts allt mer har plötsligt visa sig vara en styrka. Men lilla Sveriges ekonomi är samtidigt aldrig stabilare än vad omvärlden tillåter, när våra handelspartner går i ide måste vi hitta sätt att övervintra. Regeringen och januaripartierna presenterade på onsdagseftermiddagen en ny plan, med en del inslag som Moderaterna har föreslagit som slopade arbetsgivaravgifter under en period. Att förslagen delvis skiljer sig åt tyder tyvärr på att konflikt kan skapas även kring den åtgärden. Betydligt mer och större insatser kommer dessutom att behövas om nedgången blir så drastisk som många bedömare tror.

En så bred politisk samling som möjligt för en ekonomisk krisplan som är inriktad främst på att rädda spindelnätet av mindre och medelstora företag är nödvändig. Samlingen – möjligen i form av en nybildad bred regering där både Socialdemokraterna och Moderaterna ingår – behövs för att man bör vara överens om storleken på insatserna och hur stora risker staten är beredd att ta. Den behövs för att så många förslag som möjligt ska komma bordet och bedömas med för- och nackdelar. Samlingen behövs också för att man på förhand ska vara överens om hur återställandet ska hanteras. För samtliga partier i den breda mitten bör slutmålet vara att näringslivet ska komma ut så helt och fritt som möjligt.

För att en sådan krisöverenskommelse ska vara möjlig krävs politisk generositet från samtliga deltagande parter och partier, att det gemensamma ansvarstagandet framhålls. Det må vara överdrivet naivt att tro att politiker ska klara av att lägga opinionsmässiga hänsyn helt åt sidan. Men det främsta uppdraget just nu är att leda landet så skadefritt som möjligt genom denna kris. Klarar den breda politiska mitten av det är sannolikheten stor att förtroendet för dem alla stiger.