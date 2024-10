SVT:s Uppdrag Granskning lyfter åter frågan om barn som rånar barn. Denna gång med utgångspunkt i vad som händer efter rånen. Tyvärr blir man som tittare bedrövad, om än inte överraskad. I Sverige lämnas många unga brottsoffer att ta ansvar för sitt eget skydd och mående efter ett rån, där utpressning och hot om mer misshandel blir en del av ett pågående brott. Den som blir rånad på sin mobiltelefon och pengar under vapenhot, avkrävs sin adress och kan sedan möta gärningsmännen i skolan eller på stan.

Något egentligt skydd erbjuds sällan av polisen, medan gärningsmännen i bästa fall döms till ungdomsövervakning och samhällstjänst. Ibland blir det inga påföljder alls – för gärningsmannen. Brottsoffret får däremot leva vidare under hot och kan tvingas sluta skolan och flytta.

I Uppdrag granskning berättas mer ingående om ett par fall. En kille som filmar när kompisens moped blir stulen blir uppsökt och misshandlad. Vid ett tillfälle står en stor grupp personer utanför hans lägenhet. Han och mamman tvingas flytta. En av gärningsmännen fick 35 timmars samhällstjänst, den andra var under 15 år.

Den mest talande scenen i Uppdrag granskning är intervjun med rådmannen i Solna tingsrätt. En av gärningsmännen i fallen som tas upp i programmet begick under pågående ungdomsövervakning ett knivrån mot en 17-åring. Polisen grep rånaren. Men i Solna tingsrätt fick gärningsmannen ingen påföljd. Rådmannen Martin Weyler menar att det fanns hopp i gärningsmannens liv. Reportern, Petter Ljunggren frågar om brottsoffrets upprättelse. Weyler svarar: ”Personen blev ju dömd för brottet.” Ljunggren kontrar med att konstatera att det inte blev någon påföljd. Weyler svarar då: ”Det är inte öga för öga, tand för tand vi sysslar med. Det är inte målsäganden som sätter straffet. Det är tingsrätten som sätter straffet.” Weyler fortsätter. ”Jag skulle ju som gärningsman kunna bli lite arg på samhället om jag låstes in. Det är en extrem risk att låsa in någon. ...” Varken du eller jag skulle gilla det.”