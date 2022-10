Statsminister för en hotfylld tid

I invandringspolitiken får Sverigedemokraterna genom sin syn på arbetskraftsinvandring, med högre krav på lönenivåer. Det ligger nära Socialdemokraternas politik under Magdalena Andersson. Det gäller för övrigt i stora delar av inriktningen på invandringspolitiken, även om Andersson med sina samarbetspartier hade haft svårare att få genom det Sverigedemokraterna har fått. Generellt kan sägas att ett land måste klara sina åtaganden när det gäller att ta emot människor. Där har Sverige uppvisat brister, vilket har fått stora konsekvenser i utanförskap och i förlängningen också i brottslighet som i första hand drabbar just de svagaste. Samtidigt är arbetskraftsinvandring inte något grundläggande problem – människor som försörjer sig och inte begår brott är en tillgång – och kvotflyktingar borde ha prioriterats framför andra grupper under gångna decennier. Nu ska antalet kvotflyktingar begränsas rejält om den nya regeringen får som den vill.

Ulf Kristersson har levererat på den första etappen. Han sydde ihop en regering, han gjorde det under svåra omständigheter och med partier som tidigare markerat tydligt fiendskap. Det är starkt. Men det är bara början. När Ulf Kristersson väljs till statsminister på måndag kommer han att göra det under extrema omständigheter. Andra statsministrar har tagit över under nationella kriser, men Ulf Kristersson tar över under krigstider med en aggressiv och fientlig kärnvapenmakt som granne. I Kristerssons ord om att han är medveten om att långt ifrån alla svenskar har röstat på de fyra partier som ingår i hans regeringsunderlag ligger också ett besked om att hans uppdrag från och med måndag är att företräda alla svenskar och hela vårt land. Denna mandatperiod kommer inte att bli lik någon annan.