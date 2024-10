Sveriges kommuner har insett att befolkningsutvecklingen har vänt nedåt, och det skarpare än tidigare förväntat. Barnkullar varierar i storlek över tid. I slutet av 1990-talet föddes relativt få barn, vilket påverkar barnafödandet i dag och de kommande åren . Att kvinnor föder barn senare förskjuter barnkullarna och dessutom sjunker födandet per kvinna, ned mot 1,5 barn per kvinna. Vill man vara pessimist kan man förutse en fortsatt nedgång, som i exempelvis Sydkorea . Är man mer optimistisk kan man se att barnafödandet i Sverige alltid har varierat, även räknat som barn per kvinna.

När barnafödandet var lågt 2000 tillsatte Socialdepartementet en arbetsgrupp som analyserade vilka faktorer som påverkar barnafödandet. Under rubriken ”Kris eller synvilla” hette det bland annat: ”I efterhand kan man konstatera att en stor del av de årliga variationerna förklaras av att olika generationer valt att få sina barn i olika åldrar. Under vissa perioder har män och kvinnor blivit föräldrar i unga år, under andra tider har de väntat. Men det genomsnittliga slutliga antalet barn har för alla föräldragenerationer som vi kunnat observera under vårt århundrade legat runt 2.”