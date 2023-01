Skattehöjarvägen är livsfarlig

En stor skillnad råder mellan svenskfödda (1,5 procent i fattigdom) och utrikes födda (10 procent). Den skillnaden är en av de största i EU. Det pekar tydligt på att Sverige har tagit emot många födda utanför Europa, men inte förmått att få dem i arbete i tillräcklig utsträckning. I en rapport för Entreprenörsskapsforum ”Grad av självförsörjning” (2021) visar nationalekonomen, Åsa Hansson, och professorn i Skatterätt, Mats Tjernberg, att genomsnittsindividen som kommer till Sverige och är född utanför Europa eller Nordamerika aldrig blir självförsörjande under sin levnad i Sverige. Det enligt definitionen att man betalar in mer skatt under ett år än man erhåller i transfereringar (bidrag etc). Genomsnittssvensken är självförsörjande mellan en ålder på 35 och 62 år.