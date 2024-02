Under fredagen 16/2 kunde man läsa i Expressen att SD:s partiledare Jimmie Åkesson och justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) lanserade idén att polisen ska kunna låsa in gängkriminella utan brottsmisstanke. ”Genom att vid väl valda tillfällen låsa in personer som är kopplade till gängkriminalitet under, låt säga 24 timmar, kan vi sätta käppar i hjulen för gängen och förstöra deras förmåga att planera och utföra dåd”, skriver de.