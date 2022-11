Risk för nya elstötar

Den nya regeringen väljer en något annorlunda form än den förra för elstödet . Kunder ska få ersättning motsvarande förbrukningen från oktober 2021 till och med september 2022. Elstödsbeloppet är hisnande 55 miljarder kronor och ska betalas från de så kallade flaskhalsavgifter som tagits in från kunderna, främst i södra Sverige. Svenska kraftnät beräknar att intäkterna från flaskhalsavgifter kommer att landa på runt 97 miljarder kronor för 2022 .

I elområde 4 kommer elstödet att bli 79 öre per kWh, motsvarande ungefär 16 000 kronor för en villa som förbrukar 20 000 kWh om året. Det är nuvarande elabonnenter som ska få ersättningen, tanken är att det är denna vinters förväntade elräkningar som ska kompenseras. Det gör exempelvis att den som har flyttat från en villa inte får ersättning för sina tidigare kostnader.

Till skillnad från den förra kompensationen, som beslutades under S-regeringen, ska denna hanteras av Försäkringskassan. Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan, förklarade vid regeringens presskonferens att det tar tid att bygga upp en ny och säker tjänst för utbetalningen, med målet att pengarna ska ut till konsumenterna i februari. En förordning måste på plats, bankavtal upphandlas och kontrollsystem utformas så att inte pengar hamnar i fel fickor.

Det hela är i sig en pedagogisk illustration kring hur svårt, krångligt och snedvridande olika former av subventioner och stödsystem är. Det är lätt att inse att bara hanteringen av stödet blir dyrt. Det är också lätt att förstå att stöd i sig inte gör något åt grundproblemet i elsystemet. Kunder har lärt sig att bristerna ger utslag i starkt varierande priser med allt från minuspriser till extremt höga nivåer inom loppet av några veckor. Ett stopp i Oskarshamnsverken under några dagar i december ökar riskerna för inte bara extrema priser utan också behov av planerade strömavbrott i södra Sverige. Stödet gör inget åt det. Däremot innebär stödet att pengar skickas tillbaka till dem som en gång har betalat dem, via dyr byråkrati. Det blir en stor förlust på samhällsnivå. Det är på sitt vis en lektion i höga skatters skadliga effekter.