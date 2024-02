Kustbevakning och sjöräddning har att göra även under fredstider, här i samband med olyckan utanför Borgholm 2021. . Men när gränslandet mellan fred och krig blir Östersjön en ännu känsligare plats.

Kustbevakning och sjöräddning har att göra även under fredstider, här i samband med olyckan utanför Borgholm 2021. . Men när gränslandet mellan fred och krig blir Östersjön en ännu känsligare plats. Foto: Johan Nilsson/TT

Rapporten skrevs året innan Ryssland annekterade Krim, och nio år innan den fullskaliga invasionen av Ukraina ägde rum. I dag fortsätter Rysslands transporter genom Öresund och Östersjön, men under betydligt svårare omständigheter.

Enligt Financial Times går 60 procent av Rysslands oljeexport, motsvarande runt två miljoner ton råolja per dag, via Östersjön och Öresund. Särskilt varnas för en ökade mängd äldre bekvämlighetsflaggade oljetankrar, med dolda ägarstrukturer och oklara försäkringsförhållanden.