Öresundsregionen oväntat svag

Av den arbetande befolkningen som är bosatt i Skåne är det under 2 procent som jobbar i Danmark. Av de pendlarna är en dryg tredjedel födda i Danmark och bosatta i Skåne. För personer födda i Sverige och bosatta i Skåne har betydligt fler sin arbetsgivare i Stockholm än i Danmark. Det är fler svenskfödda skåningar som pendlar till Kronobergs län, främst Ikea, än till Danmark. För skåningar födda utanför Sverige och Danmark är den köpenhamnska arbetsmarknaden något viktigare än för andra. Men bilden av ett relativt klent utbyte av arbetskraft över sundet är tydlig.

Id-kontrollerna efter flyktinghösten 2015 kan ha påverkat pendlingen negativt, men faktum är att den interna skånska arbetsmarknaden lyfte desto mer under perioden som följde. Malmö hade rentav den högsta sysselsättningstillväxten av svenska större städer under perioden 2015-2019, endast Solna kunde mäta sig med Malmö. Då ska man dock vara medveten om att Malmös och Skånes utgångsläge är låg sysselsättningsgrad och hög arbetslöshet. I Malmö är nivån fortfarande runt 16 procent, i klass med hur det såg ut under 1990-talskrisen. Men för Skåne som helhet är tillväxten av jobb i Malmö helt avgörande – nya jobb kommer till i betydligt lägre utsträckning i andra kommuner. Vi återkommer till den frågan i kommande ledare.