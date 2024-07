Men lever våra beslutsfattare upp till sina ord? Ekonomiprofessor Daniel Waldenström drog under ett seminarium i Visby under Almedalsveckan upp en jämförelse som han gjort sedan i höstas: Under covid-pandemin 2020-2022 beslutade riksdagen om stöd till hushåll och företag på sammanlagt 413 miljarder kronor. Sveriges militära stöd till Ukraina sedan starten av Rysslands fullskaliga invasionskrig är nu på 44 miljarder. Om man lägger till det humanitära, finansiella och andra typer av stöd kommer vi upp på 52 miljarder.