Den stora skolsekretessutredningen med uppdraget att hitta en ny permanent lösning för hur Skolverket ska samla in och presentera statistik om friskolor, efter att en ny tolkning av sekretesslagstiftningen från myndigheternas sida gjorde sådan statistik omöjlig, skulle blivit färdig i mars. Det kommer den inte att bli.

Det är dock inte så att alla delar av det offentligas verksamhet lyder under principen, den typen av insyn saknas till exempel i statliga bolag. Något som ter sig märkligt i ljuset av en debatt där privata skolföretag nu förväntas råda under samma princip. Skälet till att det ser ut så liknar varför skolkoncernerna inte vill lyda under offentlighetsprincipen: viljan att skydda affärshemligheter. Det går dock att argumentera för att det är orimligt i båda fallen.