Om något så kan de senaste årens brist på febernedsättande barnmedicin visa på föräldrars hjälpsamhet vid kriser. Slutsålda suppar har efterlysts och föräldrar har delat med sig via forum och kontakter på nätet. Det är inte optimalt, men visar ändå på lösningsvilja. Hjälpsamma nätverk är inte längre begränsade till ens närmaste grannar och kontakterna i telefonboken, utan via internet och sociala medier kan kedjan med hjälp nå längre och bli effektivare.

Det märks också tydligt i våra närmaste krig. Det frivilliga stödet till Ukraina har organiserats i hög grad via digitala kanaler, sociala medier och chattgrupper. Pengar och materiel samlas in och fler här i Sverige har skaffat vanor och kunskap som är bra för beredskapen. Det är till nytta om kriget skulle komma hit. Sverige har varit förskonade från krig på svensk mark i över tvåhundra år, men vi delar Östersjön med en av de mest aggressiva krigsmakterna i modern tid. Krig behöver heller inte bara handla om regelrätta invasioner, utan desinformation, hot och sabotage av infrastruktur är också allt vanligare former av påverkan från främmande makt.