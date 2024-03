562 lediga jobb . Det var vad den som gick in på Region Skånes hemsida möttes av på måndagsförmiddagen. Men är inte regionerna i ekonomisk kris? Hur kan det då vara på så intensiv jakt efter personal?

Ja, den uppenbara förklaringen är att det inte är lätt att hitta någon som passar in på tjänsterna. Forskningssjuksköterska till Lund, specialistläkare till vuxenpsykiatrimottagning i Helsingborg, anestesisjuksköterska till Operationsavdelning i Ängelholm är inte jobb som kan fyllas med slumpmässig människa som personalchefen möter vid brödhyllan på Coop. Det går inte att bara hoppa in från gatan till operationssalen och hoppas att man hittar rätt bland instrumenten och sätter in rätt dos till patienten. Det lär få förödande konsekvenser.