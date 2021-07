Den tyska befolkningen och företag har via olika privata TV-shower och insatser från media hittills samlat in mycket stora summor för att hjälpa dem som drabbats av flodkatastrofen i mitten av juli. Solidariteten från befolkningen har varit mycket stor och busslaster med tyskar som egentligen är på sommarsemester har gått till de drabbade områdena för att hjälpa till. Hjälpen fortsätter att komma in och hjälporganisationernas konton fylls mer och mer för varje dag. Den största utmaningen för myndigheterna är att koordinera insatserna och fördela hjälpen till dem som behöver den mest.