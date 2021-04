Madeleine Brandin: Sopigt avfall en resurs

System där byggföretag betalar återvinningsföretag för att bli kvitt miljöfarligt avfall har gjort sopor till en handelsvara i den undre världen. Just nu pågår en rättsprocess mot företaget Think Pink, som tagit emot rivningsavfall mot betalning, lovat att sortera det, men i stället dumpat det osorterat i glesbygd och småkommuner. I flera fall har avfallet självantänt och giftiga gaser besvärar kringboende. Ett kryphål i lagen gör att man får lagra 10 000 ton avfall under tre år. Först därefter klassas det som deponi. Och då forslas soporna kvickt till ny kommun.