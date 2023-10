Kultur måste skyddas i krig

Plundring har i de flesta krig genom historien också varit ett sätt att finansiera den egna krigföringen och betala lön till de krigande soldaterna. Sverige är till exempel relativt restriktiva när det kommer till att lämna tillbaka krigsbyten som svenskar tillskansade sig under stormaktstidens krigande. Det finns ett tankesätt om att krigsbyten, där och då, var en del av hur krig fungerade.

Efter att IS slagit sönder kulturskatter i Mosul kallade den dåvarande FN-chefen Ban Ki-Moon agerandet för “ett krigsbrott”. Under 2016 kom en dom i Internationella brottsmålsdomstolen där kulturell förstörelse för första gången klassades som just krigsbrott. I grund och botten fanns en tanke om att ta bort de byggnader och artefakter som vittnade om en annan världsbild än den egna.