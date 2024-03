Istället för att vara den aktiva liberala oppositionen det finns utrymme för har C hamnat i stiltje. En besvärlig sits man själva har placerat sig i efter valet 2022. Centerpartiet vill inte samarbeta med de rödgröna i opposition och man har stängt dörren högerut. Att försöka mötas i den breda mitten eller kaxigt försöka tacka nej till samarbetspartners är dock betydelselöst när inget annat parti vill ha med en att göra.

Centerns väg mot att göra sig själv irrelevant påbörjades redan innan Demirok tog över. Nedgången i opinionen började under Annie Lööfs tid och efter hennes avgång blev det tydligt att partiet har lagt stort fokus på person och lite för lite fokus på sakfrågor. Det starka motståndet mot Sverigedemokraterna har också lagt krokben eftersom det dolt den egna politiken och väljarna inte förstår vad man får med C och på vilket sätt politiken ska kunna genomföras.

Över hälften av C-väljarna har försvunnit sedan valet enligt en ny mätning från SvD/Demoskop där C landar på 3,3 procent av väljarstödet. Därtill är man det parti som är längst ifrån att äga någon sakfråga. Med ett stundande EU-val kring hörnet är det hög tid för C att lägga in en högre växel. Demirok må ha ärvt problemen, men nu måste han visa att han kan göra något åt dem, särskilt då man närmar sig EU-valet med trefaldiga utmaningar.