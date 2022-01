Konflikten är redan hos oss

Det är en krass bild av en mycket kärv verklighet som Gudrun Persson och flera av de tunga experterna ger av säkerhetssituationen i Europa och för svensk del just nu. Generalmajor Lena Hallin, Chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must, underströk ytterligare allvaret i sitt föredrag: ”Vi är långt ifrån ett normalläge för svensk eller europeisk säkerhet i dag. Utvecklingen har under en tid gått i en riktning mot en allvarlig säkerhetspolitisk kris i Europa och den har accelererat under de senaste månaderna.”