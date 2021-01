Johanna Nylander: Facebook ska inte behöva stoppa statskupper

När Donald Trump under trettondagen i ett tal uppmanade sina anhängare till kamp och marsch mot Kapitolium, där kongressen och senaten huserar, för att protestera mot att Joe Bidens presidentskap formellt skulle godkännas spreds det via sociala medier. När han några timmar senare under press, efter att hans supportrar – en del av dem med vapen – trängt sig in i byggnaden, manade dem till att agera ”fredligt” gjorde han det via sociala medier. I en video som spreds på bland annat Twitter och Facebook sade han till sina våldsamma supportrar att han älskade dem, förstod varför de var där, men att det var dags att gå hem. I vilket annat sammanhang som helst skulle gärningarna kallas för terrorism eller kuppförsök.