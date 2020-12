Jakten på ett styrsystem

Samtidigt finns det ett underliggande politiskt budskap i serien. Flera har uppmärksammat detta, som Erik Helmerson i Dagens Nyheter och Håkan Boström i Göteborgs-Posten. Båda har koncentrerat sig på intåget av New Public Management, NPM, i svensk offentlig sektor. Den effektiva dramatiseringen kring att det var en konflikt mellan kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson och hans chef samt kraven på tidsredovisning och medarbetarsamtal som sänkte utredningsarbetet, gör att en sådan sanning sätter sig. Men det är just en dramatisering, där bara de inblandade som ännu finns kvar i livet har en chans att veta hur nära sanningen det ligger just i det aktuella fallet. Tv-serien etablerar dock det som talande för tiden att konsulttänkandet och kundperspektivet som importerades från den privata näringslivet sänkte en tidigare väl fungerande offentlig sektor.