Gå inte på Musks villfarelser

Borde stödja Ukraina fullt ut. Foto: Jae C. Hong

Idéerna är förbluffande. De bygger på tron att det finns någon form rationalitet hos den angripande makten – Putinregimen – som skulle kunna blidkas. De köper den påhittade bilden av att det finns en västlig ambition att expandera på andras bekostnad, en aktiv Nato-och EU-imperialism. De går ut på att det trots allt finns någon slags historisk rättighet för Ryssland att annektera delar av Ukraina. Allt är nys. I Ukrainas fall har Rysslands anfallskrig gjort det klart att Ukraina och ukrainarna mer än något annat vill in i den västliga demokratiska världen. De imperialistiska ambitionerna är helt och fullt ut Putins. De saknar all form av legitimitet.

Det är snarare väst som håller emot och inte låter Ukraina få den fullständiga tillhörigheten och det fulla försvarsstödet med Nato-trupper. Det är i en slags kalkyl om rysk kärnvapenanvändning som det avgörs. Naturligtvis ingår i den kalkylen en fruktan för att Putin ska öppna för att använda i första hand taktiska kärnvapen, men i minst lika hög grad tron på en avskräckningseffekt, att Putin ska vara medveten om att den verkliga röda linjen för ett fullskaligt Nato-ingripande går just vid ryska kärnvapen.

Ukraina har alla internationell rätt och all moral på sin sida. Just nu har också Ukraina ha stora framgångar i att befria ockuperade områden, där fler krigsbrott uppdagas för varje återtagen by. Det borde leda till fullständig uppslutning från västmakterna, till upprättandet av en krigstribunal och att alla som definierar sig som demokrater slutar sprida Kremls och Putins föreställningsvärld.