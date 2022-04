Gå in i Nato med ny försvarsminister

Det har den senaste månaden stått klart att statsminister Magdalena Andersson inser att hennes parti och de tidigare regeringar hon har ingått i, under lång tid gjorde en total missbedömning av säkerhetsläget.

Aftonbladets piruetter är mest underhållning i en medial värld. På allvar är regeringens agerande. Försvarsminister Peter Hultqvist har lett den modell som hittills har gällt, med bilaterala avtal framför Nato-medlemskap. Den nya ordningen kan därför tänkas bättre hanteras av en ny försvarsminister. Eventuellt skulle regeringen vinna på att ta in en sakkunnig minister utan direkt partikoppling.

Svårigheterna att få genom vårbudgeten visar på hur svag nuvarande enpartiregering är. Om Magdalena Andersson tar sitt resonemang om bred förankring fullt ut skulle en ombildad och bredare regering med Moderaterna kunna vara en lösning under ansökningstiden och fram till valet. I den andra vågskålen ligger att Sverige står inför ett val och att en sådan regering skulle förvirra för väljarna. Av allt att döma väger den senare vågskålen tyngre just nu, både för Socialdemokraterna och Moderaterna. Men med rysk utplåningskrigföring – omfattningen av Mariupol är svår att ta in – i ett grannland i Europa kan också den analysen komma att svänga snabbt. Först och främst måste vi skydda oss mot barbariet, tillsammans.