Johanna Nylander: Friare föräldraförsäkring gynnar familjen

Fler dubbeldagar tidigt i barnets liv motverkar snedfördelningen där hemmaföräldern blir ensam expert på allt som rör barnen. Det kan också vara tufft att vara hemma med både en bebis och ett äldre syskon, och all avlastning borde välkomnas.

En väg runt det vore att ändra så att föräldradagsuttag i högre grad behöver planeras i överenskommelse med arbetsgivaren efter att barnet har fyllt två år. Det vore också rimligt att föräldradagarna i högre grad användes tidigare i barnens liv, och att man bara kunde ta ut ett begränsat antal dagar per år när barnet blev större.

En positiv bieffekt av att föräldraförsäkringen blir lite friare är annars att de negativa konsekvenserna kring föräldraledighet som kvinnofälla och hur normerna spelar in på vilka som tar ut ledigheten faktiskt späs ut lite. Om fler pusslar runt och använder försäkringen på det sätt som passar just deras familjesituation bäst minskar risken att alla pressas in i samma mall där det mest bara är mammor som tar årslånga heltidsledigheter från jobbet.