Facebook och demokratin

För att stärka lokala medier ska nyhetsorganisationer kompenseras av globala it-jättar som Google och Facebook när artiklar sprids på bolagens plattformar. Google har de senaste veckorna slutit ersättningsavtal med stora medier som Financial Times och Reuters. Facebook valde däremot full konfrontation.

Facebook menade att lagen “missförstår helt förhållandet mellan vår plattform och utgivare som använder den för att dela nyhetsinnehåll.” Det är sant. Tidningar sålde aldrig nyheter till folk, utan de sålde en publik till annonsörer. Det menar medieteoretikern Andrey Mir i sin nya bok “Postjournalism and the death of newspapers”.