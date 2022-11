Europa hade behövt en Reagan

Men Ronald Reagans förmåga begränsades inte till humorn. Den mest kända frasen som Reagan någonsin levererade var djupt allvarlig. I juni 1987 på den västtyska sidan av Berlin, med Brandenburger Tor och Östberlin i bakgrunden, föll orden till Gorbatjov: ”Öppna denna port!” ”Open this gate!” ”Riv denna mur!” ”Tear down this wall!”