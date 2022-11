En välkommen revolution för Sveriges kvinnor

Även om det har hänt mycket på senare år i arbetet med förlossningsskador har kunskapen om problem och möjligheterna till behandling varit sämre. Symptom som förknippas med barnafödande har betraktats som något normalt som kvinnor får leva med efter en förlossning. Statistiken över hur det faktiskt ser ut med förlossningsskador har varit bristfällig såväl vad gäller inrapporterade skador som hur ofta sammanställningar görs. Idag är det bara sfinkterskador, alltså svåra bristningar där kvinnor spricker hela vägen in i ändtarmens muskulatur, som det förs statistik på i nationella register. Hur många kvinnor som drabbas av bristningar i underlivet efter förlossning är svårt att veta eftersom de inte dokumenteras. Under 2021 drabbades cirka 2,4 procent – ungefär 2 400 mammor – av sfinkterskador, men enligt DN kan det vara mellan 20 000 och 80 000 födande per år som drabbas av bristningar. Mörkertalet är stort och underlaget vagt.