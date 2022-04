Ringdansen centrum, Norrköping, en av de platser där vandaler härjade under påskhelgen.

Ringdansen centrum, Norrköping, en av de platser där vandaler härjade under påskhelgen. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Ytterst är det regeringens ansvar att se till att polisen har resurser och befogenheter. Statsministerns löfte om att lyfta på alla stenar får en helt annan och bokstavlig betydelse när polisen jagas bort från bostadsområden och parker i svenska städer. Justitieminister Morgan Johansson är vass i sociala medier, inte minst mot sina motståndare, men just nu är han ytterst ansvarig för (o)ordningen i landet.

Det finns debattörer som försöker få detta till att handla om någon slags yttrandefrihetsdebatt, med hänvisning till att Rasmus Paludan ansökt om tillstånd för att hålla manifestationer med avsikt att elda koranen. Det är det inte. Debatt förs inte med våld. Debatten om yttrandefrihetens gränser går just via debatt. Dess juridiska gränser går vid lagstiftning och via rättslig prövning. Den som slår till med våld mot polisen är inte ute efter någon yttrandefrihetsdebatt eller rättvisa.