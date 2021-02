En nordisk smärtgräns

Om flykting och migrationsfrågan var svår och politiskt inflammerad hade vi kanske ändå nått så långt 2020 att de flesta insett att inget land är moraliskt överlägset något annat. Men så kom då coronan. Utan att gå in i diskussionerna om hur olika förhållningssätt länderna haft till smittspridningen, står det klart att de olika vägvalen och utfallen lett till ökad spänning mellan länderna i allmänhet och i gränsregionerna i synnerhet. Först av att danskar fick resa till Sverige, medan svenskar hindrades från att resa in i Danmark. Under hösten och vintern, när den svenska regeringen tagit över allt mer av hanteringen från Folkhälsomyndigheten har restriktioner inom Sverige och mot övriga nordiska länder skruvats åt. Med inreseförbudet från Norge blev frågan hur den långa gränsen skulle bevakas. Försvarsmakten är polisen behjälplig, dock inte för att gripa in utan för att observera och rapportera (SR 4/2). I Norge har hemvärnet sedan tidigare hjälpt polisen med bevakning (SVT 3/12 -20). Den långa gränsen, en gång ett mål att komma över för dem som flydde undan nazistockupanterna, bevakas nu av broderländernas polis med stöd av militär. Det hela är av en helt annan karaktär än under krigsåren, men att inte bara uppmana folk att inte resa över gränserna utan att också sätta in verklig bevakning gör att symboliken ändå blir obehaglig.