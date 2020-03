Ekonomin behöver också intensivvårdsplanering

Foto: Henrik Montgomery/TT

Statens åtgärder kommer inte att räcka för att rädda småföretag som tappar nästan hela sitt kundunderlag.

Om finanskrisen hösten 2008 snabbt drog undan marknaden för industribolagen i Sverige har i dag samma sak drabbat en mängd företag, främst inom servicesektorn. I princip alla organisationer har sedan någon vecka ställt in alla konferenser och större sammanslutningar. Vanliga människor drar drastiskt ner på pub- och restaurangbesök. Att de stora hotell- och flygbolagen svarat med uppsägningar och permitteringar har det rapporterats mycket om. Men det är svårare att uppskatta mängden jobb det handlar om i alla de mindre företagen, där varje liten neddragning av personal summerar till ett mycket stort antal.

I Norge rapporterades det på tisdagen om en fördubbling av antalet inskrivna på som arbetslösa stigit med 128 procent på en vecka, från en låg nivå men med drastisk hastighet. Det är inte direkt överförbart till Sverige, men det berättar något om hur fort det kan gå. I södra Skåne med dess beroende av transport- och turistnäringen kan konsekvenserna bli rejäla. Om viruset hålls tillbaka och restriktioner om resande lättas framåt sommaren kan det bli något lättare för servicenäringen, men om situationen är fortsatt svår kommer det att drabba familjeföretag, ägare, anställda och sommarjobbande ungdomar.

Regeringens åtgärder, med bland annat möjligheter för företag att få en del ersättning för lönekostnaderna om personal permitteras under en kort tid och att skjuta upp skatteinbetalningar, har både fått beröm och negativ respons. Johan Andersson, vd på Mellby gård som äger flera företag inom bland annat detaljhandel (Di 17 mars), menar att ursprungsförslaget om skattekredit innebar en hög faktiskt räntekostnad för företagen. Att riksbanken lånar ut extremt billigt till bankerna i syfte att hålla krediterna öppna till företagen är ett stort åtagande, men det hjälper föga om det inte kommer några kunder och intäkterna uteblir under en okänd period.

Regering och riksbank har satt in åtgärder som är designade att hjälpa till i ekonomiska kriser likt den för drygt tio år sedan. I denna kris är den utlösande faktorn en annan – ett virus som smittar mellan människor– som gör att människors konsumtion förändras på ett helt annat sätt med en helt annan hastighet. De ekonomiska följderna är oöverblickbara just nu. Ingen vet hur länge det pågår eller hur länge det tar med en återhämtning när restriktionerna släpper.

Svenska staten har gott om torrt krut tack vare låg statsskuld. Det är bra, även om ett drastiskt fall i bnp gör att förhållandet statsskuld/bnp snabbt förändras. Det är inte heller självklart hur det torra krutet ska användas på bästa sätt för att skydda friska delar av näringslivet att gå under på grund av Coronakonsekvenserna. Att hålla småföretag vid liv är något annat än att sätta in nödåtgärder till ansträngda banker. Precis som regeringen nu gett socialstyrelsen en samlande funktion för intensivvårdsplanering bör samma göras för ekonomin. Det är inte en alltför osannolik prognos att den snabba recession Sverige och omvärlden har gått in i kommer att ha stora effekter under lång tid.