Dödskjutningarna togs på allvar för sent

De färskaste siffrorna för 2020 visade att förra året ökade det dödliga våldet generellt till 12 dödade per en miljon invånare, det närmar sig nivån på 14-15 dödade per en miljon invånare åren runt 1990. 2020 avviker från senaste åren genom att antalet dödade med andra metoder än skjutvapen steg mest. Antalet dödade med skjutvapen blev dock också fler och uppgick till 48, tre fler än året innan, motsvarande 4,6 dödade per en miljon invånare.