De tre ledarna för regeringspartierna drar knappast på smilbanden så att kinderna spräcks åt SCB:s partisympatiundersökning . I den ligger Liberalerna och Kristdemokraterna en bit under spärren till riksdagen, medan Moderaterna fortsatt slåss med Sverigedemokraterna om att bli näst största parti. Det sammanlagda stödet för regeringspartierna, M, KD och L ligger ungefär som i Europaparlamentsvalet, med lite mer än en fjärdedel av väljarna bakom sig.

Om det är rätt att bilda regering med 29 procent av rösterna bakom sig, och med statsministerns parti som det tredje största i riksdagen, kan onekligen diskuteras. Det svaga stödet och tappet till SD under lång tid har sin grund i att avgörande frågor om invandring, integration, gängkriminalitet, islamism med mera under många år fick stå tillbaka för viljan att markera avstånd till SD. De borgerliga partierna misslyckades kapitalt under flera år och försatte sig i denna situation, där SD växte och växte.