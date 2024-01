En placering ned kan tyckas odramatiskt. Men tappet sker efter att det under året har uppmärksammats hur den grovt organiserade brottsligheten försöker nästla sig in i olika delar av den offentliga sektorn. Inte minst har denna ledarsida tagit upp varningarna om risken för infiltration av myndigheter och kommuner, samt hur kriminella riktat in sig på välfärdsbrottslighet för att hålla sin svarta ekonomi i rullning.