Centern är inte mediansvensken

Vad gäller invandring och integration har Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet haft de enklaste förklaringsmodellerna och står längst ifrån varandra. Övriga partier är mer delade i frågan. Men i Moderaterna dominerar i dag en betydligt striktare linje än under Reinfeldteran. Vilket inte är helt främmande för den del av socialdemokratin som många i dagens regering representerar. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson brukar påpeka att han och regeringen styrt om invandringspolitiken i restriktivare riktning. I Ekots lördagsintervju 24/10 20 sa han exempelvis följande: ”Sverige ska inte längre via sin lagstiftning vara en magnet för asylsökande, som vi var tidigare. När jag tillträdde tog Sverige emot 12 procent av alla asylsökande som kom till EU. I dag är den siffran ungefär 3 procent.” Johansson fortsatte: ”Det var Moderaterna som drev igenom den mest generösa flyktingpolitiken i hela EU, den som ledde in oss i hela flyktingkrisen.”