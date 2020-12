Bo Pellnäs: Tack, Boris Johnson – ditt försvar stärker oss

Ända sedan en svensk här under Jacob de la Gardie erövrade Moskva, har vi skådat mot öster och vänt ryggen åt väster. Marinens resurser har alltid kraftsamlats mot öster, även när vissa enheter var baserade på västkusten. Idag är marinen klart underdimensionerad även för sina uppgifter i Östersjön.

Under det kalla kriget, när vårt försvar var som starkast, var uppgiften att hålla ut ”till dess hjälp hinner anlända”. Att den skulle komma togs för givet, trots att den svenska neutraliteten med åren utvecklades till en religiös politisk trossats, som inte fick ifrågasättas. Hur hjälpen skulle anlända, var den skulle anlända och vilka krav ett mottagande av militära stridskrafter skulle ställa på oss var frågor man inte umgicks med ens i interna militära sammanhang. Det faktum att hela Europa kanske stod i lågor och att allt understöd måste komma genom luften, men till huvuddelen över Nordsjön och Atlanten, var problem som sällan eller aldrig belystes i vår strategiutbildning. Västkustens betydelse framhölls först när ämnet ”folkförsörjning” kom på tapeten. Behovet av att konvojera våra egna fraktfartyg på svenskt territorialvatten framhölls eftersom det hade skett under andra världskriget trots många förluster av svenska sjömän. Våra hamnar skulle försvaras och skyddas mot flyganfall men främst var det minröjningen av lederna in som var viktig.