Bo Pellnäs: Frankensteins monster i Afghanistan

Då, för 32 år sedan trodde många att president Najibullahs sovjetstödda regim skulle störtas omedelbart. Den tidens talibaner, mujaheddin, hade militärt stöd av USA med vapenleveranser via Pakistan. Det kalla kriget mellan supermakterna och USA:s förnedrande uttåg från Vietnam, gjorde att amerikanerna på alla sätt ville att Sovjets närvaro i Afghanistan också skulle sluta med ett tydligt nederlag. Trots detta kan vi konstatera att det sovjetiska uttåget skedde under ganska välordnade former och att regimen i Kabul fortsatt höll sig fast vid makten i tre hela år.