Afrikanerna måste rädda Afrika

Afrika är en kontinent som Europa och Sverige måste förhålla sig till med en blandning av känsla och förnuft. Befolkningen växer med runt 2,5 procent per år, motsvarande över 30 miljoner människor. 35 länder i världen har en medelålder under 20 år, 33 av dem ligger i Afrika. Afghanistan och lilla Salomonöarna är de två återstående. Afrika utgör i dag drygt 17 procent av världens befolkning, mot drygt 10 procent för 40 år sedan. Då beräknades jordens befolkning till 4,4 miljarder människor. I dag ligger den runt 7,8 miljarder. (statista.com) (worldometers.com). Då minskar snarare den inhemska befolkningen i flera av de tidigt industrialiserade länderna, och medelåldern stiger. I ett av efterkrigstidens främsta ekonomiska under – Japan – når den över 48 år.