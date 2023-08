Övergången från ett krigsområde till en tillvaro under talibanernas styre har varit och är en dyster resa. Jag minns att jag under en av mina resor till Kabul, innan västmakternas uttåg, fann en stunds andrum i den svenska ambassadens fridfulla trädgård. Dessa flyktiga pauser, i kontrast till den ständigt närvarande spänningen på gatorna utanför, blir nu i efterhand en gripande påminnelse om att vi från västländerna alltid haft valet att kliva in eller ut ur afghanernas verklighet.