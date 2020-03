Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det finns en längtan efter ett säkert expertsvar som vägleder oss ur Coronaepidemin. Det finns inte. Därför är det nödvändigt att ta höjd för de svåraste scenarierna.

När regeringen på tisdagsförmiddagen höll presskonferens om att gymnasieskolor och universitet bör övergå till distansundervisning, fanns även chefen för Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson med. Han fick en fråga om folkimmunitet är en strategi från myndigheten – att många i övrigt friska människor människor ska få smittas av coronaviruset och därefter bli immuna och inte kunna sprida viruset vidare. Carlson avfärdade det och tillade att det är en teoretisk diskussion och att man vet för lite om hur immuniteten fungerar med det aktuella Coronaviruset.

Det påverkar även synen på hur Coronavirusets spridning ska hanteras, det är svårt att fatta optimala beslut. Det är en felaktig ingång att förvänta sig att Folkhälsomyndighetens experter har ett facit i ett pågående skeende. Att FHM reviderar längs vägen är egentligen inte konstigt, men myndigheten borde ha varit tydligare med osäkerhetsfaktorerna från början. Här anas också att synen på hanteringen varierar inom FHM.

Storbritannien, vars experter på området framhålls av statsepidemiolog Anders Tegnell som ett föredöme, har gjort en omsvängning i sin strategi. Två huvudstrategier framhålls i en avgörande rapport från Imperial College Covid-19 Response Team. Det ena är att minska smittspridningen och fördela den mer över tid. Den andra är att vända smittspridningen i syfte att få ner antalet smittade till ett lågt antal för att sedan försöka behålla den nivån tills ett vaccin kan finnas tillgängligt. Även om den första strategin kommer att reducera behovet under toppbelastning av sjukvården, kommer trycket att bli mycket högt och antalet dödsfall där covid-19 spelar in bli stort, i britternas fall runt 250 000, enligt forskarnas modellberäkning. Det senare skulle kräva en långtgående åtgärder för att hålla tillbaka människors kontakter med varandra och det under lång tid, kanske 18 månader. Det är svårt och får mycket långtgående konsekvenser för socialt liv och ekonomin.

Men den brittiska regeringen slog snabbt om sin inställning, där talet om folkimmunitet tidigare var en del, och vidtog mycket hårdare åtgärder och rekommendationer för hård social distansering. Man var inte beredd att betala priset för folkimmunitetsstrategin.

Alla beräkningar är osäkra, det visar också Anders Tegnells uttalande om den brittiska studien: ”Vi vet helt enkelt inte hur det kommer att gå förrän efteråt. Det här är duktiga forskare, men de har räknat fel förut. De har tidigare gjort en studie av ebolaepidemin i Västafrika som slog helt fel, vilket visar hur svårt detta är. Ingen vet, helt enkelt.” (TT)

Återigen, ”vi vet inte” är en väsentlig del av expertsvaret. Det är en osäkerhet som måste kommuniceras och respekteras men som i sin tur ger fog för frågan om strategivalen i Sverige hittills har varit riktiga.

Därav kommer också nu regeringens hårdare riktlinjer om att hålla gymnasieskolor och universitet stängda. Men om det ur smittspridningssynpunkt är det effektivaste är inte självklart, kritikerna påpekar att ungdomar lär samlas på andra platser än i skolan. Det är långt ifrån givet att åtgärder som måste vidtas i storstadsregionerna, inte minst Stockholm, är de som behövs i andra delar av landet.

Beskedet om universitetsstängningar har också medfört att mycket fokus har landat på bisaker, som hur studiemedel ska fungera. Det är inte det som är krisfråga nummer ett just nu. Främst är det de äldre, även de 70-åringar som inte känner sig gamla, som måste skyddas, vilket i hög grad hänger på att både de själva och omgivningen inser att de är en riskgrupp som ska röra sig ute bland andra så lite som möjligt.

Osäkerheten om utvecklingen och hur smittkurvan kommer att se ut gör det i ännu högre grad angeläget att vidta alla åtgärder som är möjliga för att möta de scenarier om hur det kan ut i de svenska storstadsregionerna om några veckor när det kommer till ett mycket stort antal äldre och andra i behov av sjukhusvård och respiratorer.

Accepterar vi osäkerheten i ett pågående förlopp måste också beredskapen finnas för att möta de mest pessimistiska utfallen. Det är inte Folkhälsomyndigheten som är den beredskapsgeneralen. Det är ytterst regeringen som måste ge signalen om att det nu inte längre bara handlar om hur smittan sprids och hur kurvan ser ut, utan om att kommuner, regioner, sjukvårdsutrustningsproducenter, försvarsmakten med mera måste slå om till att möta en fullskalig akut sjukvårdssituation med behov av enorma mått.