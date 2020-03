”Idol” har ställt sin sin audition i Helsingborg. Anledningen är regeringens beslut att stoppa sammankomster med fler än 500 deltagare, uppger arrangörerna TV4 i ett pressmeddelande.

Auditionen skulle ha ägt rum i Helsingborg arena på söndag, den 29 mars. TV4 uppmanar nu sökande att skicka in sitt bidrag digitalt istället. Senast den 31 mars ska bidraget lämnas in via TV4:s hemsida.