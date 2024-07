Just nu pågår en utredning för Trelleborg C där vi ser över regionbusslinjerna och var de stannar. Bland annat ser vi på de synpunkter vi fått in från er som reser. Beroende på vad utredningen visar kan ett eventuellt byte av hållplatsläge för de regionbusslinjer som har kopplingar till tågen bli aktuellt i framtiden.