Varför hänger riskgruppernas överlevnad på oss studenter?

Just i dag är det två månader tills att jag ska ta studenten, men coronaviruset har brutit ut. Vad kommer egentligen att hända?

Jo, det kommer inte att finnas någon student för dem som avlägger examen från gymnasiet 2020. Alla måste naturligtvis offra. Gymnasieelever vill också att gamla som unga ska hålla sig friska. Det enda jag kan tänka på just nu är "snart tar jag studenten, tänk på allt det roliga som kommer, håll ut, slåss”. Detta är vad jag och många andra har längtat efter men i stället blir det till en besvikelse över tolv års skolgång. Studenten var något som höll studiemotivationen uppe för mig. Jag förstår ärligt talat inte hur Stockholms stad resonerar, för vad ska hända med oss i Trelleborg?

Jag tror inte att det är vi elever som ska ta student som är orsaken till spridningen av coronaviruset. Utan mer niondeklassare som går i skolan tillsammans varje dag. Enligt dagsfärska rapporter spelar högstadieelever volleyboll ihop, sitter tätt i samma klassrum som vanligt, äter lunch ihop fastän någon visst ”inte känner smak eller lukt”. Just nu sitter vi hemma och har undervisning, så jag tror inte att det skadar att springa ut 30 personer på en trappa för att ta studenten.

Dagligen ser man riskgrupperna sitta och umgås på stan och inte tar ställning till vilken situation världen är i. De förstår inte att vi gör uppoffringar varje dag för att de som äldre ska kunna fortsätta leva. Det är ju de som ska vara “erfarna och visa”. Helt ärligt gör det mig personligen lite irriterad när de inte kan visa oss och dem själva den respekten att stanna hemma, det är ju för deras egna skull.

Tack vare att folk ska var så egoistiska så risker vi studenter att inte kunna ta en riktig student. Om folket skulle kunna börja tänka på alla och inte på sig själv så hade vi inte haft lika stora problem i Sverige som vi har i dag och regering hade sluppit att dagligen få negativ kritik från andra länder om vilken taktik de använder. Läste att 22 välkända forskare hade väldigt låga förhoppningar för Sverige efter att de har studerat våra metoder. Kanske vi måste se över vad andra länder gör?

Varför hänger riskgruppernas överlevnad på om gymnasiets avgångsklasser, var och en för sig springer ut, åker flak eller har en skiva (med färre än femtio personer). När uteserveringarna är fulla, förskolorna öppna och jag just såg en smockfull pendlarbuss köra om på motorvägen? För mig blir det bara signalpolitik. Ärligt talat vet jag inte vad jag ska säga till oss som har en kostym som redan hänger på galgen och en mössa som är beställd och klar. Vi är dock kreativa och kommer själva att arrangera firandet. Vilket gör det ännu fånigare att ställa in det, eftersom det faktiskt skulle kunna hållas under kontrollerade former. Gör om! Gör rätt! Eller ge mig en rimligare förklaring…

Ludvig Borgström

TCTE17, Söderslättsgymnasiet