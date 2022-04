Enligt detta parti skall ringväg med östlig nerfart samt fängelset inte byggas därför att man då skulle använda just åkermark! Om man då vill hävda att man som politiskt parti bryr sig om vår åkermark i Trelleborg, varför har man inte visat det när det gäller ett projekt på de norra delarna av Trelleborg?

Projektet jag syftar på ligger väster om väg 108 (mitt emot Räddningsstationen). TA skrev en artikel om just detta projekt (den 2 oktober 2021).

Det är över sex månader sedan och ingen reaktion från Vårt Söderslätt i Trelleborgs Allehanda! Där skall Acrinova, Skanska, We construction, Obos, 3Hus och I am Home bygga 320 nya bostäder på åkermark i ett kvarter som heter Ask. Blev jag förvånad? Svar nej! Anledningen är att marken ligger i norra delen av Trelleborg.