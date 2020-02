Tullen – det bortglömda blåljuset – kommer att tändas!

Foto: Marcus Palmgren

”Tullen – det bortglömda blåljuset” var namnet på Petter Birgerssons ledare (den 29 januari). I artikeln skriver Birgersson ”ska brottsligheten motas effektivt måste alla brottsbekämpande myndigheter samarbeta i ännu högre grad med varandra.”.

Två veckor efter artikeln så kommer besked från regeringen att tullen skall få befogenheter att kontrollera och stoppa misstänkta fordon och personer som är på väg ut ur landet. Det beskedet kommer som ett direkt svar på den rapport som polisen, Tullverket och Kustbevakningen tillsammans inlämnade till regeringskansliet alldeles nyligen.

Det känns inte en dag för tidigt att tullen får stoppa stöldgods på väg ut ur landet. En annan utredning föreslog redan 2006 att tullen skulle få dessa befogenheter utan framgång. Larmtjänst som är försäkringsbranschens gemensamma organisation beräknar att det stulna godset som försvinner ur landet varje år uppskattas till mellan 1 och 2 miljarder. Internationella ligor har under senare år byggt upp olika stöldorganisationer som närmast arbetar i industriell skala. Det är främst landsbygden som drabbas när bland annat entreprenad- och jordbruksmaskiner försvinner tillsammans med bilar och robotgräsklippare.

Det känns märkligt att tullen har stått handfallna tidigare och inte haft något lagstöd att ingripa och de begränsningar för utförsel gäller varugrupper som kulturföremål och krigsmaterial samt att det finns en förordning om utförsel av snus till ett annat EU-land. Situationen känns märklig eftersom regeringen har sagt att stölder på landsbygden skall stoppas så har man begärt in uppgifter från Tullverket om hur frekvent det är med utförsel av stöldgods för att kunna angripa problemet. Dessa uppgifter fanns ju naturligtvis inte eftersom tullen inte får ingripa. Det måste ha varit mycket frustrerande för tullens personal när de har sett stöldgods I en bil med handverktyg (borr, sågar med mera) samt robotgräsklippare som är på väg ut ur landet och inte kan göra någonting. Förhoppningen är att polisen hinner komma under det att tullkontrollen sker. De som har onda avsikter har alltid en förmåga att komma just innan färjans avgång för att minimera risken att bli stoppad av tullen och undvika att bli kontrollerade.

Som Birgersson skriver i sin ledare så måste alla brottsbekämpande myndigheter samarbeta med varandra och inte bli styrda av ett stelbent system som tar bort individen och människans förmåga att arbeta effektivt och modernt. Att samarbetet mellan olika myndigheter måste reformeras är nödvändigt för vårt land. Med en central styrning av verksamheten så har medarbetarnas svårt när de påtalar brister i verksamheten. Risken är att när medarbetarna inte får respons så kan det medföra att de tappar motivationen. Tullen har liksom andra myndigheter inklusive kommunerna säkert medarbetare som påtalar brister i organisationen och efter lång tid, som i det aktuella fallet så finns möjlighet till åtgärder och förbättringar.

Tommy Bengtsson

Beddingestrand i februari 2020