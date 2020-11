Trelleborg som kommun behöver och måste växa

Läser i TA (den 24 oktober)att VA-taxan för en villa skall höjas med 5 000 kronor per år till 2029. Varför?

Det var tyvärr likadant med till exempel kommunens hantering av erosion och översvämningsproblematiken, arbetet initierades alldeles för sent från politiken. M och KD styret har nu tagit tag i dessa frågor och medarbetare på kommunen har tillsammans med konsulter börjat arbetet.

Sen måste vi vara på det klara med en sak. Det är alltid kommunens invånare som betalar för att invånarna ska ha vatten, sophämtning, skolor och vård. Det finns ingen annan som betalar för kommunal verksamhet utan det görs alltid via skattsedeln.

Situationen är just nu som följande och ingenting annat. Trelleborgs kommun tittar på att göra vattenutbyggnaden tillsammans med närliggande kommuner. Vi ser löpande över samtliga kostnader en kommun har och kopplingen till skattenivån är väldigt tydlig. När det gäller exemplet med vattnet så kan politiker välja att låta invånare betala via skatten eller via vattenavgiften. Man kan alltså höja vattenavgiften och ha en lägre skattenivå. Eller ha en väldigt låg vattenavgift och höja skatten.